رئيس الحكومة اللبنانية من باريس: وقف إطلاق النار بيد إسرائيل

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، التأكيد أن الحل يبدأ بتطبيق القرار 1701، موجها الشكر إلى فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على كل ما فعله لأجل لبنان.

ونقلت قناة "الجديد" عن ميقاتي، قوله في لقاء صحفي عقده اليوم في باريس خلال مشاركته بمؤتمر دعم لبنان، إن الأولوية هي لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وبشكل خاص جنوب الليطاني، وتعزير دور اليونيفيل والتعاون معها.

وأضاف: "كفى دمارا وحروبا لنصل في النهاية إلى تطبيق القرار 1701، فلنطبقه منذ اليوم ولنوفر المزيد من هدر الدماء والدمار"، متمنيا أن تنتهي هذه الحرب سريعا من أجل إعادة بناء مرتكزات الدولة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن.

وعن إمكانية التوصل إلى وقف اطلاق النار، قال ميقاتي: "يوجد ضغط دولي كبير، وفي كل اللقاءات التي حصلت في الأسابيع الماضية، إن كان على صعيد مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأوروبية وفي المؤتمر الفرنكوفوني، لمسنا تضامنا مع الدولة اللبنانية ومطالبة بوقف اطلاق النار، ووقف إطلاق النار هو بيد إسرائيل التي لا تزال تقوم بمزيد من العنف والتدمير".

وأضاف: "اليوم نحن نهتم بالجانب الإنساني والمساعدة الانسانية، ولكنها لا تكفي، فقبل كل ذلك يجب حماية الإنسان ومساعدته، وفي اعتقادي ان الشرعية الانسانية في العالم في خطر".

وحول وجود شروط تفرض على لبنان، قال ميقاتي: "مطلبنا الاساسي اليوم وقف إطلاق النار من دون شروط ولن نتحدث مع أحد في أي أمر آخر قبل وقف اطلاق النار".