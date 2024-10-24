إضراب يشل حركة العبارات اليونانية لليوم الثالث ولا نهاية له تلوح في الأفق

ظلت حركة العبارات بين البر الرئيسي اليوناني والجزر متوقفة، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي جراء إضراب، ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى يوم غد الجمعة، مما يتسبب في عزل السائحين والمقيمين في تلك الجزر التي لايوجد بها مطار .

وذكر التلفزيون اليوناني، على أساس معلومات وزارة الصحة ، أن هناك مروحيات تقف على أهبة الاستعداد للحالات العاجلة، مثل حالات الطوارئ الطبية.

ويطالب اتحاد البحارة اليونانيين ،الذي يمثل أطقم العبارات ،بزيادة بنسبة 12%، في الأجور مقابل 3% يعرضها مالكو السفن، ويحذر من أنه سيدعو إلى إضراب مفتوح حال لم يتم الاستجابة لمطالبه.

وطلب الاتحاد عقد اجتماع مع وزير الشحن التجاري اليوناني. وصرح متحدث باسم الاتحاد للإذاعة اليونانية: "هذا هو أملنا الأخير في إيجاد حل. ملاك السفن لا يريدون الاستجابة لمطالبنا".

ويمكن مقارنة حركة العبارات في اليونان بحركة السكك الحديدية في البلدان الأوروبية الأخرى. وظلت جميع العبارات الكبيرة راسية في بيرايوس ، وهو الميناء الكبير بالقرب من أثينا.

وذكر التلفزيون اليوناني أن عددا قليلا من الشركات الصغيرة التي لا ينتمي أعضاؤها إلى الاتحاد واصلت العمل على المسارات بين الجزر.

ولم تتأثر حركة المرور الدولية بين اليونان وإيطاليا.