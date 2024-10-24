 غزة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة - بوابة الشروق
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غزة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 3:15 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 3:15 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت للبيرة، وجابت عدة مناطق، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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