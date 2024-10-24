اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت للبيرة، وجابت عدة مناطق، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.