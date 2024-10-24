الأمن التونسي يوقف 205 عناصر من عصابات الاتجار بالمخدرات في يوم واحد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إلقاء القبض على 205 عناصر خطيرين من عصابات الاتجار بالمخدرات في عملية أمنية واسعة فجر اليوم الخميس بالعاصمة والولايات المتاخمة لها.

وقالت الوزارة، إن العملية الأمنية شملت بشكل متزامن تونس الكبرى، التي تضم أقاليم العاصمة وولايات بن عروس ومنوبة وأريانة المحيطة بها، وشاركت بها عدة فرق أمنية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بضبط كميات متفاوتة من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

وتكافح الأجهزة الأمنية في تونس لتعقب الشبكات المروجة للمخدرات ولا سيما مادة القنب الهندي المخدرة، والمنتشرة على نطاق واسع في الأحياء الشعبية وفي المناطق المحيطة بالمؤسسات التعليمية.

وتتسبب هذه الشبكات في أعمال إجرامية خطيرة.

ويقدر عدد الموقوفين في قضايا المخدرات في تونس بنحو ثلث السجناء القابعين في سجون تعاني من نسبة اكتظاظ تناهز 150% من طاقة استيعابها.