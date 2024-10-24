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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات عن 3 مناطق بمدينة طور سيناء

رضا الحصري
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 11:39 م

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الجمعة، عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء صيانة على مغذيات موزعات محطة المحولات.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 9 صباحا، وسيجري فصل التيار بالتتابع.

وأشار البيان، إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن "حي النصر، حي الزهراء، مجمع الفيروز الطبي".

وناشدت الشركة، المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

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