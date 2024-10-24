الرئيس الصيني من تجمع بريكس: يجب إنهاء الحرب في غزة ولبنان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن العالم يواجه تحديات عديدة؛ مؤكدًا أن مسيرة الجنوب العالمي نحو التنمية ليست سهلة؛ وتتطلب توحيد الجهود من أجل تحقيق السلام والتنمية.

وأضاف خلال افتتاح جلسة اليوم الثاني من قمة بريكس، في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، أن مدينة بكين احتضنت اجتماعا فلسطينيا-فلسطينيا بين الفصائل المختلفة؛ في محاولة لتوحيد الرؤى حول إنهاء الحرب.

وتابع: "علينا أن نعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإحياء حل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في غزة ولبنان وإنهاء معاناة المدنيين.. ويجب التعاون من أجل الازدهار".

وأكد أن الصين تتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وترحب بجميع دول تحالف بريكس للمشاركة في أي تعاون؛ من شأنه تحقيق الوئام والسلام.

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشق الرسمي لأعمال قمة مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها بلاده بصفتها رئيساً للمجموعة هذا العام، بحضور زعماء وممثلين من أكثر من 30 بلداً، ومنظمة إقليمية ودولية، في حدث عُدّ الأضخم الذي تحتضنه موسكو منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.