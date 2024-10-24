قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في منطقة كفرسوسة بدمشق

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شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس قصفا استهدف مبنى سكنيا في منطقة كفرسوسة بدمشق.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، بينما لم ترد بعد تفاصيل أخرى.