 قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في منطقة كفرسوسة بدمشق - بوابة الشروق
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قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في منطقة كفرسوسة بدمشق

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 5:38 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 5:38 ص

شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس قصفا استهدف مبنى سكنيا في منطقة كفرسوسة بدمشق.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، بينما لم ترد بعد تفاصيل أخرى.


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