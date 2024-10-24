صلاح يُضيق الخناق على مبابي وليفاندوفسكي

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واصل محمد صلاح، نجم ليفربول، مساهماته الرائعة بدوري أبطال أوروبا، ليضيق الخناق على الثنائي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة.

صنع محمد صلاح هدف فوز ليفربول على لايبزيج، الذي سجله زميله داروين نونيز، الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، وصل محمد صلاح إلى 57 مساهمة تهديفية في دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه لصفوف ليفربول في 2017، قادما من روما.

أضافت «أوبتا» أنه لا يتفوق على صلاح خلال تلك المدة، سوى الثنائي كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي ولكل منهما 67 مساهمة تهديفية.

في حين يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رابعا خلال تلك المدة، برصيد 49 مساهمة تهديفية.