السكرتير المساعد لبني سويف يتابع انتظام سير العمل بالمرحلة الأولى لمشروع كوبري الشاملة

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية، وذلك في حضور علي يوسف رئيس المدينة ورامي رجب مدير التخيطط العمراني ومحمد عشري مهندس المشروع ومسئولي الطرق والكباري والري والسكة الحديد.

وتفقد السكرتير العام المساعد، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بدأ بالمرحلة الأولى في المسافة من نزلة صلاح سالم بداية من دوران العبور وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من الإبراهيمية، وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة وحتى المشتل شرق الترعة.

ويتم رفع الإشغالات والأكشاك ونقل بعض خطوط وكابلات المرافق التي تتداخل مع مسار الكوبري، وذلك وفق البرنامج الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من المشروع.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة العمل بالمشروع، الذي يتم تنفيذه ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.