صندوق النقد: اقتصادات بريكس ستسهم في النمو العالمي أكثر من مجموعة السبع

- صندوق النقد: مصر ستضيف 1.7% إلى النمو العالمي خلال الفترة المقبلة

توقع صندوق النقد الدولي، أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على مجموعة دول "بريكس" لدفع عجلة النمو، بدلاً من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً.

ومقارنة مع التوقعات السابقة قبل ستة أشهر، يتوقع الصندوق، في أحد تقاريره، أن تأتي حصة أكبر من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات "بريكس" القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، استناداً إلى توقعات نُشرت هذا الأسبوع تعتمد على معيار تعادل القوة الشرائية.

في المقابل، خفض الصندوق التوقعات بشأن مساهمة مجموعة دول السبع، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، في النمو الاقتصادي بالمستقبل.

وستكون الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستشكل 22% من إجمالي النمو، وهي نسبة تفوق مساهمة جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقاً لحسابات أجرتها "بلومبرج" بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.

وتُعد الهند أيضاً قوة رئيسية في النمو العالمي، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 15% من إجمالي النمو بحلول عام 2029.

بناءً على هذا المقياس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7% إلى النمو العالمي خلال الفترة المقبلة، وهي نفس مساهمة ألمانيا واليابان. كما يُتوقع أن تُساهم فيتنام بـ1.4%، ما يعادل مساهمة كل من فرنسا والمملكة المتحدة.



ومن المتوقع أن يساهم أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، بأقل من 1% لكل منهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعد هذه المساهمة أقل من دول أفقر ذات كثافة سكانية أكبر، مثل بنجلاديش ومصر والفلبين.