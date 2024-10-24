إعلام عبري: مدير الموساد يتوجه قريبا للدوحة لاستئناف محادثات صفقة التبادل

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أن وفدا برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع سيتوجه إلى الدوحة لاستئناف محادثات صفقة التبادل، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن عقد اجتماعات في اليومين الأخيرين مع المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن قطر تعمل عن كثب مع مصر بشأن أي مبادرة يمكن أن تطرح بخصوص غزة.

وأضاف: "نريد تجنب أي تصعيد في المنطقة ونتحدث مع جميع الأطراف لاحتواء الوضع، حان الوقت لتركيز جهودنا على جلب السلام للمنطقة والعمل على التنمية والازدهار".

من جهته، قال بلينكن "علينا أن نقرر ما إذا كانت حماس مستعدة للانخراط في بحث خيارات مختلفة لوقف إطلاق النار"، وجدد دعم الولايات المتحدة لما وصفه بأنه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، معتبرا أن الهجومين الإيرانيين على إسرائيل غير مبررين.