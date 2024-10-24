محافظ المنيا: تسهيلات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل بالمنطقة الصناعية

التقي اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددا من المستثمرين في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث خططهم في التوسع بالمشروعات، والوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

وأكد المحافظ، حرصه البالغ على تقديم كل التسهيلات وتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع والعمال وتوفير أوجه الدعم اللوجيستى للارتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الصناعية؛ ما ينعكس على تعزيز المشاريع القائمة وتحسين إنتاجيتها، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

ناقش اللقاء الموقف الحالي للتشغيل بشركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، حيث انطلقت عمليات التشغيل لمشروع تصنيع مستلزمات التكييف المركزي منذ أغسطس 2023 ويتم التنفيذ على مرحلتين الأولى بطاقة 150 طن شهريا على مساحة 6 آلاف متر مربع والمرحلة الثانية يجرى العمل على تشغيلها وتتطلب مساحة إضافية قدرها 9 آلاف متر مربع.

كما تم استعراض الخطة المستقبلية للشركة باستهداف تشغيل مشروعات جديدة تشمل تصنيع الآلات وقطع الغيار CNC ومشروع تصنيع قطاعات الألومنيوم ومشروع تصنيع جنوط السيارات الألومنيوم، ومن المقرر اكتمال تلك المشاريع بنهاية عام 2027، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 1300 طن شهريًا، وتقام هذه المشروعات على مساحة مباني وأماكن تخزين قدرها 84 ألف متر مربع، ما سيوفر ما لا يقل عن 600 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص غير مباشرة.

وأشاد المحافظ بجدية المستثمرين في العمل على أرض المحافظة، مؤكدا أن هذه المشروعات تتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الصناعة والاستثمار الصناعي، ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والسعي نحو التصدير، مؤكدا أن المحافظة حريصة على وضع آليات سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.