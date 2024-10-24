قيادي بحماس يطالب الشعب الأردني بالدخول في المعركة ضد الاحتلال

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طالب عضو المكتب السياسي في حركة حماس، حسام بدران، الأردن بتصعيد المواجهة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والدخول في المعركة.

وقال بدران، في كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "نطالب الشعب الأردني الشقيق بتصعيد المواجهة ضد قوات الاحتلال والدخول في المعركة"، مضيفا أن "لبنان الشقيق منذ بداية المعركة يقدم ويساند شعبنا الفلسطيني في معركته الكبيرة".

وذكر أن "الشعب اللبناني مثل الشعب الفلسطيني نشعر به وبحزنه وهو منا ونحن منه"، وأن "التاريخ والحاضر يعلمنا أن الشعوب وأصحاب الأرض لا يهزمون".

وتابع: "شعبنا قدم التضحيات والدماء من أجل التحرير والانتصار وسينتصر في نهاية المعركة بإذن الله".

وأوضح بدران، أن "حماس تجري اتصالات ومشاورات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية وقيادات مستقلة من أجل وقف إطلاق النار".

وأكد أنه "بعد عام من الحرب ما زالت المقاومة قادرة على إيذاء واستنزاف جيش الاحتلال"، مضيفا أن "المقاتل الفلسطيني هو نتاج سنوات من الإعداد والتدريب والتجهيز".

أما فيما يتعلق برئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، قال بدران إن "القائد السنوار هو أول قائد فلسطيني استُشهد مشتبكا في الخطوط المتقدمة للمعركة"، مؤكدا أنه "نموذج فريد للقائد الملهم والمقاتل والسياسي المحنك".

وأضاف: "نطمئن الصديق والعدو بأن حركة حماس بخير، حماس حركة راسخة قوية لديها القدرات الذاتية التي تمكنها من الاستمرار في مشروعها".

وشدد على أن "قيادات حركة حماس لا يخشون الاغتيال فدماؤهم ليست أغلى من أبناء شعبنا الفلسطيني".