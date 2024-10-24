 إصابة 3 رجال شرطة في انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك - بوابة الشروق
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إصابة 3 رجال شرطة في انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 8:58 م | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 8:58 م

انفجرت سيارة مفخخة خارج مركز شرطة فى غرب المكسيك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة رجال شرطة.

وقالت الشرطة إن انفجارا آخر وقع في بلدة جيريكوارو القريبة، ولكنه لم يسفر عن إصابة أحد.

وتشير الهجمات شبه المتزامنة في بلدتين مختلفتين تفصل بينهما نحو نصف الساعة إلى تورط عصابات المخدرات، التي تخوض معارك دامية على النفوذ منذ سنوات في جواناخواتو.

ورغم أعمال العنف ، تعهدت الرئيسة الجديدة للبلاد كلوديا شينباوم بمواصلة نهج "العناق لا الرصاص" الذي اتبعه سلفها. 

وقالت شاينباوم اليوم الخميس إنها أمرت الجيش "بعدم الدخول في مواجهات" مع عصابات تهريب المخدرات (الكارتلات).

 


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