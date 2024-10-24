أردوغان: أفعال إسرائيل في غزة ولبنان تهدد الأمن العالمي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قازان، يوم الأربعاء، أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ولبنان "تهدد الأمن العالمي".



وجاء في بيان، نشرته الرئاسة التركية في ختام المباحثات بين بوتين وأردوغان، أن الرئيس التركي "أعلن أن إسرائيل أضافت إلى أعمال القتل الجماعي في فلسطين أفعالا جديدة في لبنان، حيث باتت تهدد ليس فقط الأمن في الشرق الأوسط، بل والأمن العالمي".



وأضاف أردوغان أن "واجب الإنسانية الوقوف ضد خطط إسرائيل الساعية لحرمان الفلسطينيين من أرضهم، وأن مواجهة دول "بريكس" للعدوان الإسرائيلي ستعطي زخما لقضية فلسطين العادلة"، حسب البيان.

ويشار إلى أن لقاء الرئيس بوتين مع نظيره التركي عقد على هامش قمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.