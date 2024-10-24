بوتين: بريكس يجذب اهتمام الدول الساعية لسياسات مستقلة ويحقق نتائج ملموسة للأعضاء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأعضاء الجدد في المجموعة قد لمسوا ورأوا إمكانية تحقيق نتائج ملموسة من خلال الانضمام إلى بريكس، مشيرا إلى أن الاحترام المتبادل لمصالح الأعضاء أساس عمل المجموعة.

وسلط خلال مؤتمر صحفي ختامي لقمة بريكس، مساء الخميس، الضوء على المشاركة الواسعة في قمة قازان، والتي ضمت 36 دولة و6 منظمات دولية، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس مكانة وسمعة بريكس المتنامية والاهتمام الكبير من الدول الراغبة في انتهاج سياسات مستقلة وسيادية.

وأضاف أن مجموعة بريكس تمتلك تاريخا وحضارات متنوعة، إلى جانب إمكانات كبيرة للتعاون في مختلف المجالات، ذاكرا أن قمة قازان تناولت برنامجا مكثفا ناقش قضايا هامة مثل توسيع المجموعة في مجالات السياسة والأمن، والتجارة والاستثمار، والعلوم والعلاقات الإنسانية.

وأوضح أن اجتماع «بريكس بلس»، سمح بتبادل الآراء مع الشركاء من الجنوب والشرق، وكذلك رابطة الدول المستقلة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حول الأوضاع العالمية التي ركزت على التصعيد في الشرق الاوسط.

وأكد أن اجتماعات قمة بريكس جرت في جو عملي من الانفتاح والتفاهم سمح بمناقشة مجموعة واسعة من القضايا بشكل تفصيلي على مدار ثلاثة أيام من القمة.