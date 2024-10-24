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أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة الزمالك اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

وأجرى كولر 5 تعديلات عن التشكيل الذي خاض به مباراة سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي.

وعاد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، كما يتواجد أيضا كل من حسين الشحات ووسام أبو علي ومروان عطية وكوكا في التشكيل الأساسي.

ويبدأ الأهلي بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

الوسط.. مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم.. طاهر محمد، حسين الشحات، وسام أبو علي.

وكان الأهلي تأهل لنهائي السوبر المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، بينما صعد الزمالك بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي.