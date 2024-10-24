منتخب مصر يتقدم من جديد في تصنيف الفيفا

تقدم منتخب مصر بقيادة حسام حسن من جديد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال شهر أكتوبر الحالي.

وتقدم منتخب مصر مركزًا عالميًّا واحدًا في تصنيف الفيفا الذي صدر اليوم الخميس.

ويحتل الفراعنة في التصنيف المركز الـ 30 بعد أن احتل المركز 31 في آخر تصنيف وبعد أن حقق الفوز في مباراتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا وحسم التأهل للبطولة بالمغرب.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم، قد دوَّن رقمًا فريدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

واستطاع منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن تحقيق الفوز على منتخب موريتانيا بهدف نظيف، على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية الثلاثاء.

واستطاع منتخب مصر أن يحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في التصفيات حتى الآن.

بتلك النتيجة حصد منتخب مصر الوطني الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط.

فيما تصدر منتخب المغرب ترتيب أفضل 10 منتخبات على المستوى الأفريقي، فيما جاء منتخب مصر في المركز الثالث بعد السنغال التي احتلت المركز الثاني أفريقيًّا.

وتقدم منتخب نيجيريا للمركز 36 عالميًّا والرابع ـفريقيًّا، والجزائر للمركز 37 عالميًّا والخامس أفريقيًّا.