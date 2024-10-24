الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 20 عنصرا من حزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، القضاء على نحو 20 عنصرا من "حزب الله" اللبناني واستهداف أكثر من 160 موقعا للحزب في لبنان وطالت منصات إطلاق ومواقع البنية التحتية.



وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على العشرات وضربت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 160 هدفا لـ"حزب الله"، بما في ذلك منصات إطلاق ومواقع البنية التحتية في جميع أنحاء لبنان".





وأضاف: "حدّدت قوات الجيش أماكن سكن تابعة لإرهابيي "حزب الله"، بالإضافة إلى عشرات الأسلحة، بما في ذلك بنادق "آيه.كي 47" والصواريخ المحمولة على الكتف والتي كانت موجودة داخل منزل في جنوب لبنان ومرافق تخزين الأسلحة التي تحتوي على مئات الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والمتفجرات وغيرها".



