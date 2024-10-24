عمال بوينج يرفضون عقد العمل الجديد المقترح من الإدارة ويواصلون الإضراب

صوتت أغلبية عمال مجمع مصانع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات في منطقة سياتل بالولايات المتحدة مساء أمس الثلاثاء ضد عقد العمل الجديد المقترح من جانب الإدارة وقرروا مواصلة الإضراب المستمر منذ 6 أسابيع وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعا.

وقال القادة المحليون لنقابة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية الممثلة لحوالي 33 ألف عامل في مصانع بوينج إن العرض المقترح جاء أقل من المطلوب للحصول على موافقة أغلبية أعضاء النقابة.

يتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35% على مدى 4 سنوات. في حين كان العرض السابق الذي رفضه العمال عند التصويت على بدء الإضراب يتضمن زيادة الأجور بنسبة 25% على مدى 4 سنوات.

وقالت النقابة التي كانت تطالب في البداية بزيادة الأجور بنسبة 40% إن العرض المعدل يتضمن زيادة سنوية بنسبة 8ر39% عندما يتم جمعها.

وقال عمال بوينج لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن المشكلة الأساسية هي رفض الشركة عودة نظام التقاعد الذي تم إلغاؤه منذ عشر سنوات تقريبا.

ويعتبر هذا الإضراب الذي بدأ في منتصف سبتمبر الماضي اختبارا مبكرا للرئيس التنفيذي كيلي أورتبرج الذي جاء من خارج الشركة ليرأسها في أغسطس/الماضي.

وأعلن اورتبرج بالفعل خطة لتسريح عدد كبير من العمال، وخطة لجمع التمويل اللازم لتجنب إشهار إفلاسها. ويحتاج الرئيس التنفيذي الجديد إلى إقناع السلطات الاتحادية الأمريكية بأن بوينج تصلح ثقافة الاهتمام بعوامل السلامة الاستعداد لزيادة إنتاج الطائرة بوينج 737 ماكس وهي خطوة حيوية لزيادة تدفقات السيولة النقدية المطلوبة بشدة.

يأتي ذلك في حين أعلنت بوينج أمس تسجيل خسائر قدرها 19ر6 مليار دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 44ر10 دولار للسهم في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 34ر10 دولار للسهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 84ر17 مليار دولار وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

يذكر أن بوينج لم تحقق أرباحا منذ 2018 والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.