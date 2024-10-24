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شرطي بولاية جورجيا الأمريكية يقتل رجلا لدى اعتقاله

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:57 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 1:57 ص

أطلق شرطي في ولاية جورجيا الأمريكية النار على رجل وأرداه قتيلا، بينما ذكرت السلطات أنه أشهر مسدسا أثناء اعتقاله قرب مدينة أتلانتا.

قال مكتب التحقيقات في جورجيا في بيان صحفي إن تيريل لارون هاجرو /59 عاما/ لقي حتفه مساء الثلاثاء في تشاملبي /حوالي 25 كم شمال شرقي أتلانتا/.

 وذكرت شرطة لورانس فيل في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن رجال الشرطة يحاولون القبض على هاجرو على خلفية تهم خطف وسطو مسلح واعتداء وتهم أخرى مرتبطة بأسلحة تم استخدامها في حادثي سطو مسلح في لورانس فيل الأسبوع الماضي.

وقال مكتب التحقيقات إن رجال الشرطة ألقوا القبض على هاجرو لدى خروجه من غرفته بأحد فنادق سلسلة "كواليتي إن" في تشامبلي، لكنه سحب مسدسا من حزامه ورفعه، ثم أطلق شرطى من مركز شرطة لورانس فيل النار عليه، وتم إعلان وفاته في المستشفى.

 

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