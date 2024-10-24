هونج كونج تكتشف حفريات ديناصور لأول مرة

قال مسؤولون في هونج كونج الأربعاء إنهم اكتشفوا حفريات ديناصور في المدينة لأول مرة على جزيرة نائية غير مأهولة وهي جزء من حديقة جيولوجية.

وقالت الحكومة في بيان إن الخبراء أكدوا في البداية أن الحفريات كانت جزءا من ديناصور كبير من العصر الطباشيري، قبل حوالي 145 إلى 66 مليون سنة. وسيحتاجون إلى إجراء المزيد من الدراسات للتأكد من نوع الديناصورات.

ويظن الخبراء أن الديناصور قد دفن على الأرجح تحت الرمال والحصى بعد نفوقه قبل أن يجرفه فيضان كبير إلى السطح، ثم يُدفن مرة أخرى في موقع الاكتشاف.

ومن المقرر أن يتم عرض الحفريات في مركز اكتشاف التراث في هونج كونج في تسيم شا تسوي، إحدى مناطق التسوق الشهيرة في المدينة، بدءا من غد الجمعة. وتخطط الحكومة أيضا لفتح ورشة عمل مؤقتة للجمهور لمراقبة إعداد الخبراء للعينات الأحفورية بحلول نهاية عام 2024.