خبير تحكيمي: إلغاء هدف الزمالك قرار صحيح

أكد مسلم أحمد، الخبير التحكيمي، صحة قرار أمين عمر، حكم مباراة الأهلي والزمالك، بإلغاء هدف سيف الدين الجزيري في الشوط الأول من نهائي السوبر المصري.

يلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال مسلم أحمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «قرار الحكم بإلغاء هدف الزمالك صحيح؛ بسبب وجود حالة تسلل على سيف الدين الجزيري».

وأضاف: «مهاجم الزمالك تداخل في اللعب من موقع متسلل والقرار صحيح، ولا يجب أن يعود الحكم لمراجعة الفيديو بنفسه في حالات التسلل».

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، فيما يبحث الزمالك عن التتويج باللقب للمرة الخامسة.