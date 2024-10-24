قومي المرأة بالمنيا يشارك بإطلاق مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بالريف

شارك اليوم الخميس، فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، فعاليات الأعمال التأسيسية لإطلاق مشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والآمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة"، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية في محافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذا المشروع تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن الهدف من المشروع تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لحياة 2000 أسرة ريفية داخل المناطق المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستفيدي تكافل وكرامة.

وجاء ذلك بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، وهيلدا سفيرة النرويج بالقاهرة، والدكتور عبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر، وممثل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والدكتور نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ووردة وزير عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.



