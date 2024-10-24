تعادل مستمر بين الأهلي والزمالك في 90 دقيقة

خيم التعادل السلبي على مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بين الأهلي والزمالك بعد نهاية الشوط الثاني.

وظلت النتيجة سلبية بين الفريقين، مع مزيد من الفرص الضائعة، بينما نشط الزمالك هجوميا بشكل أفضل مقارنة بالشوط الأول.

في الشوط الأول أهدرالأهلي أكثر من فرصة محققة، منها انفراد حسين الشحات، ومثله عن طريق وسام أبو علي، وكرة في العارضة من نفس اللاعب، وأخرى من المغربي يحيى عطية الله.

أما الزمالك فخلال الـ 45 دقيقة الأولى كانت له فرصة وحيدة سجل منها هدفا عن طريق سيف الدين الجزيري لكنه ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

في الشوط الثاني تواصلت الإثارة، حيث تخلى الزمالك عن حذره الدفاعي وأبعد الشناوي أكثر من محاولة، كذلك تبادل الفريقان الهجمات بشكل كبير.