عقد الملتقى العلمي لعلاج وأبحاث أمراض الكبد بجامعة طنطا أول نوفمبر المقبل

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ينطلق الملتقى العلمي السنوي لتشخيص وعلاج وأبحاث أمراض الكبد في الثاني من نوفمبر المقبل بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، متزامناً مع مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان.

من المقرر أن يشارك في الملتقى نخبة من الأساتذة المتخصصين في علاج وأبحاث أمراض الكبد من أكثر من خمس جامعات مصرية.

ويتناول الملتقى أحدث التطورات في تشخيص وعلاج دهون الكبد ومضاعفاته، إضافة إلى الجديد في تشخيص وعلاج أورام الكبد. كما يركز على التعاون بين الجهات البحثية والعلاجية لتقديم أفضل السبل لتشخيص وعلاج أمراض الكبد.

وقال الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، إن الملتقى يُعد من أبرز أنشطة جمعية أبحاث السرطان، التي تسعى لخدمة المجتمع والبحث العلمي ونشر الوعي الصحي وتعزيز التعليم الطبي المستمر.

كما يعزز التعاون بين مختلف المراكز العلمية والبحثية في الجامعات المصرية.

ويشارك في الملتقى كضيف شرف الدكتور محمد لبيب، أستاذ المناعة بجامعة طنطا، فيما يترأسه الدكتور محمد الجزار، أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد بجامعة المنوفية