بوتين: على المنظمات التمويلية العالمية التعاون مع الدول تزامنا مع انتشار الأزمات المالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا رئيسيا ومحوريًا في دعم التنمية وحل الأزمات؛ مؤكدا ضرورة زيادة تمثيل دول أعضاء مجلس الأمن.

وأضاف خلال افتتاح جلسة اليوم الثاني من قمة بريكس، في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، أن العالم يعاني من أزمات مالية متعددة؛ مطالبا المنظمات التمويلية مثل البنك الدولي؛ بضرورة مراعاة ذلك.

وتابع: "بشكل مشترك نواجه تحديات مشتركة مثل المخدرات والفساد والإرهاب والجريمة المنظمة"، لافتًا إلى استخدام الأدوات التكنولوجية لمواجهة هذه الملفات.

وأكد أن العالم يجب أن يكون معنيًا بالنمو الاقتصادي، مضيفًا: "يجب أن يركز على دفع موارد التنمية، وتبادل التقنيات والمعلومات".

وفيما يتعلق بملف التنمية المستدامة، أكد ضرورة وضع حلول لأزمات المناخ، وتوفير اعتمادات مالية لخفض درجة حرارة الأرض، مؤكدًا أن روسيا من الدول الأوائل الحريصة على خفض الانبعاثات الحرارية.

وجدد تعبيره عن انفتاح روسيا للتعاون مع شتى الدول؛ لمواجهة الأزمات وتحقيق رغبات الشعوب، واحترام الأديان والقيم، مستكملا: "قمة بريكس تساهم في حل الأزمات الإقليمية والدولية".

وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشق الرسمي لأعمال قمة مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها بلاده بصفتها رئيساً للمجموعة هذا العام، بحضور زعماء وممثلين من أكثر من 30 بلداً، ومنظمة إقليمية ودولية، في حدث عُدّ الأضخم الذي تحتضنه موسكو منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.