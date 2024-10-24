دول الخليج تستنكر الهجوم الذي استهدف شركة دفاعية في تركيا

استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي الست الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة التركية أنقرة،وتسبب في مقتل عدد من الأشخاص إصابة آخرين.

وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان مساء الأربعاء، عن إدانته واستنكاره "بأشد وأقوى العبارات للعملية التي استهدفت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية /توساش/ في العاصمة التركية أنقرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء".

وأكد البديوي "موقف مجلس التعاون الثابت والحازم في رفض وإدانة كل أشكال العنف والتطرف"، مشددًا على ضرورة "تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة المدمرة".