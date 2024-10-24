 انحراف قطار عن مساره في النرويج دون خسائر بشرية - بوابة الشروق
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انحراف قطار عن مساره في النرويج دون خسائر بشرية

كوبنهاجن -أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 5:07 م | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 5:07 م

انحرف قطار على متنه ما يصل إلى 70 شخصا عن مساره على الطريق الساحلى بشمال النرويج، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

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