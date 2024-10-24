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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله إن "إيران تمثل تهديدا مزعزعا للاستقرار وخطيرا لمصالح أمريكا ومصالح حلفائها".

وأضاف سوليفان "إيران تقوض رؤية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط التي تسعى إليها دول ذات نيات حسنة منذ فترة طويلة".

وتابع: "نشعر بقلق بالغ بشأن برنامج إيران النووي ومصممون على منعها من الحصول على سلاح نووي".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصدر مخابراتي قوله إن إسرائيل اضطرت إلى تغيير خططها بسبب تسريب الوثائق التي تضمنت تفاصيل الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران.

وبحسب التقرير – الذي نقلته وكالة "معا" الإخبارية - فقد تم تأجيل الهجوم المقصود بسبب التسريب نفسه، الذي نُشر على قناة تيليجرام تابعة لإيران، قبل أن يتم توزيعه أيضًا على منصة "إكس" - وتضمن تفاصيل حول استعدادات إسرائيل لهجوم باليستي، مما ساعد طهران على التنبؤ بأنماط الهجوم.

وأشار التقرير البريطاني إلى أنه يبدو الآن أن التسريب قد غيّر الخطط الهجومية الإسرائيلية، الأمر الذي تطلب وضع خطة بديلة.

وذكرت مصادر مخابراتية أن "التسريب تسبب في تأخير الهجوم بسبب الحاجة إلى تغيير استراتيجيات ومكونات معينة".