 طائرات حربية تركية تقصف أهدافا في العراق وسوريا - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 12:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

طائرات حربية تركية تقصف أهدافا في العراق وسوريا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أكتوبر 2024 - 12:25 ص

قصفت طائرات حربية تركية أهدافا لمسلحين أكراد في العراق وسوريا عقب هجوم على شركة دفاعية، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على أطراف أنقرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك