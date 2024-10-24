طائرات حربية تركية تقصف أهدافا في العراق وسوريا

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قصفت طائرات حربية تركية أهدافا لمسلحين أكراد في العراق وسوريا عقب هجوم على شركة دفاعية، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على أطراف أنقرة.