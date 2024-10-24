دراسة تكشف عن تزايد نسبة العاملين بين اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا

كشفت نتائج دراسة أجراها المعهد الاتحادي لأبحاث السكان في ألمانيا (بي آي بي) عن تزايد عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يجدون وظائف في سوق العمل الألماني.

وأوضحت النتائج أن نسبة العاملين بين اللاجئين الأوكرانيين الذين قدموا إلى ألمانيا حتى يونيو 2022، تضاعف تقريبًا خلال أقل من عامين إذ ارتفعت هذه النسبة من 16% في صيف 2022 لتصل بحلول ربيع هذا العام إلى 30%.

واستندت البيانات إلى دراسة أجراه معهد (بي آي بي) بالتعاون مع الهيئة التي تجري دراسة علمية باسم "اللوحة الديموغرافية للأسرة".

ويتم منذ عام 2022 استجواب نفس اللاجئين الأوكرانيين على فترات زمنية منتظمة حول وضعهم المعيشي. ووفقًا للمعهد، يعيش حاليًا في ألمانيا حوالي 1ر1 مليون أوكراني فروا من الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورغم ارتفاع نسبة العاملين، لا يزال الخبراء ينتقدون وجود العديد من العقبات التي تعترض الأوكرانيين الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن سوء الوضع الاقتصادي والإجراءات الطويلة للاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية والشروط الحالية المتعلقة بمكان الإقامة، تؤثر سلبًا على فرص العثور على عمل.

وأوضح المعهد أن 30% من المشاركين في الدراسة أفادوا بأنهم يبحثون بنشاط عن عمل.

ومع ذلك، تواجه النساء اللاتي لديهن أطفال صعوبات خاصة في هذا المجال إذ وصلت نسبة العاملات بين الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار إلى 22% فقط، في حين وصلت هذه النسبة إلى 32% بين الأمهات اللاتي لديهن أطفال في سن المدرسة.

في المقابل لا يظهر هذا الارتباط بين الرجال، كما أوضحت كاتارينا شبيس، مديرة المعهد التي قالت إن نسبة العاملين بين الرجال الأوكرانيين الذين لديهم أطفال قُصَّر بلغت 41%.





