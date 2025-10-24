هل يلتقي ترامب وكيم جونج أون مجددا؟

أشار وزير الوحدة الكوري الجنوبي، تشونغ دونج يونج، اليوم الجمعة، إلى احتمال "كبير" لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الأسبوع المقبل.

وقال تشونغ للصحفيين إن كوريا الشمالية "تولي اهتمامًا للولايات المتحدة"، متحدثًا عن "إشارات متعددة (…) تشير إلى احتمالات كبيرة بأن يكون هناك لقاء"، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وتوقع الوزير الكوري الجنوبي أن يجري هذا اللقاء على هامش الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء المقبل، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين من إدارة ترامب ناقشوا بشكل غير معلن ترتيب اجتماع بينه وبين كيم، علمًا بأن آخر لقاء جمعهما كان أثناء ولاية ترامب الأولى عام 2019.

وسبق أن أعرب ترامب عن رغبته في لقاء كيم مجددًا، مشيرًا إلى احتمال حدوث ذلك خلال هذا العام.

وجرت اللقاءات السابقة بينهما في يونيو 2018 في سنغافورة، وفي فبراير 2019 في فيتنام، وفي يونيو من العام نفسه على الحدود بين الكوريتين.

وفي سبتمبر الماضي، قال كيم إنه مستعد للتواصل مجددًا مع واشنطن، متحدثًا عن "ذكريات جيدة" مع دونالد ترامب، مشددًا على أن بلاده تتوقع أن تتخلى الولايات المتحدة عن سياساتها التي تمنعها من امتلاك قنبلة نووية.