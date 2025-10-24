قال الإعلامي أسامة كمال، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أن "جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية أنقذت أوروبا"، تعبّر عن قصة نجاح حقيقية لمصر في ملفي الهجرة غير الشرعية واللاجئين.

وأضاف في برنامجه «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن تاريخ مصر الطويل يؤكد أنها كانت دائمًا بلد الضيافة والتسامح، موضحًا: "من أيام المصريين القدماء كانت أرضنا محطة للناس من كل حتة.. الأرمن واليهود واليونانيين لقوا فيها الأمان، وآل البيت عاشوا فيها في أمن وسلام، وفي العصر الحديث استقبلنا الفلسطينيين والسودانيين والسوريين والعراقيين والليبيين وغيرهم."

وأشار كمال إلى أن الأمم المتحدة تقدّر عدد اللاجئين المسجلين في مصر بأكثر من مليون شخص، بينما تقدر المنظمة الدولية للهجرة العدد الفعلي بنحو 9 ملايين من 133 جنسية، موضحًا أن اللاجئين في مصر يعيشون مندمجين وسط المجتمع، وليس في مخيمات.

وتابع: "اللاجئ هنا بيركب نفس الأتوبيس، ويدخل نفس المدرسة والمستشفى من غير ما يتقال له إنه غريب."

وفي المقابل، لفت كمال إلى أن بعض الدول الأوروبية تمارس عمليات ردع على الحدود، تمنع اللاجئين من دخول أراضيها بالقوة، ما أدى إلى غرق وإصابات واختفاءات، بينما "مصر بتضبط حدودها من غير ما ترتكب انتهاكات أو ترد الناس بالعافية".

وأكد كمال أن مصر نفذت منذ 2016 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونجحت في وقف خروج القوارب من سواحلها، بجانب تعاونها مع المنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر وتدريب أجهزة الدولة.

واختتم كمال قائلًا: "أقدر أقول بكل ثقة إن أوروبا عايشة في أمان بفضل مصر.. والتجربة المصرية في ملف اللاجئين نموذج للإنسانية المنظمة، اللي بتحمي الناس من غير ما تغرق في الفوضى، ولا تغرّق حد في البحر".