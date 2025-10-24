 وزير الحرب الأمريكى: مقتل 6 أشخاص خلال ضربة أخرى في منطقة البحر الكاريبي استهدفت زورقا مزعوما لتهريب المخدرات - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 5:04 م القاهرة
د ب أ
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 4:38 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 4:38 م

قال وزير الحرب الأمريكى بيت هيجسيث إن ضربة أمريكية أخرى في منطقة البحر الكاريبي استهدفت قاربا مزعوما لتهريب المخدرات تديره عصابة ترين دي أراجوا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

