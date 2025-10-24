يعد طريق السلام بمدينة شرم الشيخ من أجمل الطرق التي تتوسط المدينة، إذ لا يقتصر دوره على مرور السيارات فحسب، بل يمتد ليصبح ممشى سياحي بمواصفات عالمية، وبوابة أيقونية تعكس الهوية البصرية للمدينة.

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن الممشى السياحي يعد أحد أهم المشروعات المتكاملة بالمدينة، كونه مشروعًا خدميًا وترفيهيًا تجميليًا يزيد من سحر وجاذبية المدينة، إضافة إلى كونه بوابة أيقونية تعكس الهوية البصرية لشعار المدينة، وتُهيئ السائح لدخول الممشى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروع من خلال الصيانة الدورية للحارات المرورية، والانترلوك، والمشايات، والإضاءة، مع العناية بالمساحات الخضراء على جانبي الممشى الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات، ويبدأ ببوابة أيقونية بارتفاع 7 أمتار وطول 12 مترًا، ويتضمن اتجاهين، كل اتجاه 5 حارات مرورية، ومسارًا للدراجات بعرض 2 متر، وأحواضًا للزراعة، ومسارًا للمشاة بعرض 7 أمتار، ومساحات خضراء.

وأوضح المحافظ أن الممشى يشمل 83 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة على جانبيه، و66 كشكًا بمساحة 6 أمتار، و57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، ونحو 1400 مقعد متنوع، وأحواض نباتات للظل، و2000 عمود ديكوري بارتفاع 3 أمتار، وشلال مياه بارتفاع 7 أمتار، ومسرح روماني مكشوف يسع 350 فردًا، ومطعم بانورامي دائري، ومنطقة "كيدز آريا"، وأماكن انتظار سيارات تسع نحو 600 سيارة.

وأشار إلى أن الهوية البصرية للممشى تعكس شعار مدينة شرم الشيخ، مصممة بشكل يعكس معالم المدينة وطبيعتها الخلابة، ليترك أثرًا طويل المدى في ذاكرة السائحين.

جدير بالذكر أن تصميم الهوية البصرية لشعار مدينة شرم الشيخ يجمع بين اسمي المدينة باللغتين العربية والإنجليزية، ويمثل الجزء العلوي أمواج البحر، والجزء السفلي أعماق البحر، فيما ترمز النقاط الثلاث في حرف الشين إلى جبال المدينة، بهدف توحيد الشكل الجمالي للمدينة وتوصيل هويتها للعالم. ويجري تعميم الشعار على مختلف وسائل النقل مثل سيارات الأجرة والأوتوبيسات، إضافة إلى الشاشات المضيئة، واللافتات في الشوارع والميادين والجدران وواجهات المحلات والمطار.