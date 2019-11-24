ضبط 625 كيلو بانجو قبل تهريبها من شرق القناة إلى غربها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 250 لفافة لنبات البانجو المخدر زنة 625 كيلو داخل حمولة فاكهة قبل تهريبها من شرق القناة إلى غربها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي اعتزم تهريب شحنة كبرة من مخدر البانجو مخبأة داخل حمولة فاكهة بإحدى السيارات ونقلها من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأمكن رصد أحد عنصر التشكيل "سائق" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية والوقوف على نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبطه بالسيارة في كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 100 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت 250 كيلو.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع آخرين "جاري تحديدهم".

وفى السياق ذاته، رصدت الإدراة تشكيل عصابي يتزعمه "عاطل" مقيم بدائرة قسم شرطة رمانة بمحافظة شمال سيناء، سبق اتهامه في قضية "سرقة" تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة من منطقة شرق القناة إلى محفظات الجمهورية، واعتزامه تهريب كمية من مخدر البانجو داخل إحدى المعدات محملة على سيارة نقل دون علم قائدها.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السيس تم ضبط السيارة حال تواجدها بإحدى المعديات بدائرة قسم شرطة الجناين، وبتفتيشها تم ضبط 150 لفافة كبيرة لنبات البانجو المخدر وزنت 375 كيلو مخبأة داخل مخزن سرى بالمعدة المحملة على السيارة.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيل كل واقعة على حدة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين المتورطين في ارتكاب الواقعتين.