أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد وصول أكثر من 3ر1 مليون معتمر إلى المملكة منذ بداية سبتمبر الماضي، غادر منهم أكثر من 835 ألف معتمر.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان إحصائي إنها أصدرت 1339376 تأشيرة وذلك منذ أول سبتمبر وحتى اليوم الاحد، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491 معتمرا.

وقالت الوزارة ان "إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ سجلت 835874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة".

وأوضحت الوزارة أن "دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1088608معتمرين، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44750 معتمرًا، بينما وصل 7معتمرين عبر المنافذ البحرية".

وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان ثم إندونيسيا ثم ثالثًا جاءت الهند ثم ماليزيا وتركيا خامسا.

وجاء بعدهم كل من بنجلادش والجزائر والمغرب والعراق والأردن.