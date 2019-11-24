أتاح موقع «اقرأ لي» للكتاب المسموع، رواية «حكاية فخراني» للكاتب والإعلامي محمد موافي، والصادر عن دار الشروق. وذلك ككتاب مسموع، يمكن الاستماع إليها كاملًا من خلال تطبيق «اقرأ لي»، الأكثر انتشارًا للكتب الصوتية في الوطن العربي.

تأتي الرواية كاملة بصوت المؤلف نفسه، فهو مذيع الأخبار بالتليفزيون المصري، كما عمل بكل من إذاعة صوت العرب، والبي بي سي، وحصل على عدد من الجوائز في الكتابة الوثائقية. وكتب أعمال درامية للإذاعة، وصدر له رواية «سفر الشتات»، و«حكاية فخراني»، و«يونس ومريم»، كما صدرت له دراسات صوفية ولغوية وديوان شعر تحت الطبع.

ترصد الرواية وقائع سيرة آل المهدي، ومؤسسها الجد الأكبر المعلم المهدي الفخراني، حيث يخوض حفيدە «زين العابدين» رحلة مثيرة في أعماق نفسه لتدوين سيرة جدە الأكبر منذ خروجه من أسيوط في زمان غابر، فيقع بين يديه مخطوط عجيب بعنوان «سماع المعلم لروح يتكلم»، «وفيه ما لا يصدقه عاقل، وما سوف يلعن أساسه كل كافر بالفلك وحساباته».

ويطلع الراوي على المخطوط دقيق الخط بديع النقش، ليفاجأ بحضور الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، وسيرته المدونة وارتحالاته بين الأمكنة، بكامل حمولاته الإنسانية والروحانية، وتجليات تجربته الصوفية، وفيوضات فتوحاته المكية، وتتداخل خطوط السرد بين «حكاية فخراني» و«سيرة ابن عربي»، ومن حكاية تتوالد حكايات، ومن سيرة تتناسل سيرة وهكذا.



