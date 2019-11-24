دراسة: التجارة العالمية حققت في 2019 أدنى نمو لها في العقد الأخير

كشفت دراسة لمؤسسة " أويلر هيرميس" المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن التجارة العالمية في البضائع والخدمات، حققت نموا بنسبة 1.5% في العام الحالي، وهو أدنى معدل نمو لها في السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الفرع الألماني المملوك لمؤسسة "أويلر هيرميس" الدولية، في هامبورج اليوم الأحد.

وتعتمد معدلات النمو على كمية البضائع المتداولة.

وعلى مستوى قيمة البضائع المتداولة، يتوقع الخبراء أن تسجل هذه القيمة بحلول نهاية العام الحالي تراجعا بنسبة 1.5%، ويُعْزَى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض القوي في أسعار المواد الخام.

وقد أدى ضعف التجارة العالمية في الصادرات إلى خسائر بقيمة وصلت إلى 420 مليار دولار، وأظهرت الدراسة أن الصين هي الخاسر الأكبر بـ67 مليار دولار تلتها ألمانيا بـ62 مليار دولار.

ومن أجل إتاحة المقارنة بين أداء قطاع التصدير للدول المختلفة، فقد احتسب خبراء "أويلر هيرميس" قيمة الصادرات للدول المختلفة بالدولار الأمريكي، وبما أن الدولار قد ارتفعت قيمته بصورة كبيرة خلال العام الحالي، فقد فقدت تراجعت نسبيا قيمة صادرات منطقة اليورو.

وإلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، رأى الخبراء أن جزءا كبيرا من تراجع نمو التجارة العالمية يمكن أن يُعْزَى مباشرة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة وارتفاع للرسوم الجمركية.

وأوضحت الدراسة أن العام الحالي شهد إرساء 1291 عائقا تجاريا جديدا، وكان هذا العدد وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1382 عائقا.