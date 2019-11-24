





ينشر بالتعاون مع نشرة مهرجان القاهرة السينمائي

عرض بمسرح الهناجر ضمن مسابقة البانوراما الدولية الفيلم الدنماركي «دانيال» بحضور جمهوري كبير من الشباب المهتم برؤية أفلام مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام.

ويدور الفيلم حول قصة حقيقية للمصور الصحفى الشاب «دانيال راي»، والذي أسره تنظيم "داعش" في عام 2013 واحتجزه رهينة لمدة 398 يوما.

وبعد انتهاء العرض أقيمت الندوة بحضور مخرجه الدنماركي «نيلز أردن اوليف» والكاتبة الصحفية مؤلفة الكتاب الذي أخذ عنه الفيلم والممثل المصري «أمير المصري» الذي قام بدور أحد أعضاء التنظيم "داعش" الإرهابي (داعش) بحرفية

واهتم الجمهور بسؤال المؤلفة عن كيف ولدت فكرة مؤلفها وأجابت اهتممت بقصة المصور الصحفي مهنيا، كوني صحفية، كنت أعمل في مصر، فسافرت إلى سوريا وقابلت «دانيال» بعد عودته إلى وطنه، حيث شعرت بالحاجة لكتابة كيف عانى الصحفي الشاب وأسرته أيضا أثناء فترة احتجازه، وكتبت الكتاب ليدرك الجميع هذه المعاناة، وعقب المخرج على سؤال عن التواصل بين تنظيم "داعش" والجهات الدنماركية الحكومية، قائلا "الدول التي تواصلت معهم استطاع بعضهم إنقاذ مواطنيها ولكن المبلغ الإجمالي المرسل من هذه الدول كان مليونين ونصف المليون يورو، ولذلك قتل بعضهم، وهو ما يعادل المبلغ المودع لإعادة الصحفي "دانيال راي"، والدول التي لم تتواصل مع التنظيم قتل مواطنوها..!!

ويسرد لنا الفيلم كيف عانت أسرة دانيال من أجل الحصول على هذا المبلغ الكبير الذي لم يكن يتوقعون الحصول على جزء منه.

وفوجئ الجمهور بقيام المخرج بتصوير مشاهد السجن الداخلية في السويد، وتصوير المشاهد الخارجية في الصومال والأردن وأثنى أيضا الجمهور على الممثل المصري الشاب أمير المصري، وأعطى أحد الحضور وردة للمخرج وأخرى للمؤلفة في جو من الألفة والترحيب بأسرة الفيلم، وشكر المخرج «نيلز اردن أوليف» مهرجان القاهرة لفرصة عرضه في مصر، حيث إن العديد من المهرجانات في أوروبا وأمريكا كانت تقلق من عرض الفيلم بسبب شجاعة الأفكار التي يطرحها.