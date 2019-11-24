اختفى شخصان سقطا داخل حفرة أثناء تنقيبهما عن الأثار داخل منزل في منطقة القرشي، بمدينة طنطا، ما آثار استغراب أهالي المنطقة.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من الواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود بلاغ بسقوط 2 في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، على الفور إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

وكشفت مصادر أمنية، أن أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة تبين أن الحفرة ذات عمق كبير وممتلئة بالمياه، وسقط شخصان فيها أثناء أعمال الحفر، ورغم شفط المياه لم يتم العثور على أي منهما، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وألقت المباحث القبض على 4 أشخاص من المشاركين في الحفر.