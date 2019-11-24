مقتل 6 متظاهرين عراقيين وإصابة 158 بمحافظتي البصرة وذي قار

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاحد، مقتل ستة متظاهرين وإصابة 158 آخرين، واعتقال 11، في مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين بمحافظتي البصرة وذي قار، جنوب بغداد.

وقال البيان إن مفوضية حقوق الإنسان أشارت إلى وجود "عنف مفرط" على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار مما أدى إلى سقوط ستة قتلى بين المتظاهرين وإصابة 158مصابا و11معتقلا .

وبحسب البيان، شملت الحصيلة ثلاثة قتلى و87 مصابا، وستة معتقلين في محافظة البصرة، و ثلاثة قتلى و71مصابا وخمسة معتقلين في ذي قار .

وطالبت المفوضية "الحكومة بالتدخل العاجل لايقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية" .

وأوصت المفوضية "الحكومة بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتها " ، مجددة الدعوة للمتظاهرين إلى الالتزام بـ "التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق ارواحهم".

ودعت المفوضية "القوات الأمنية والسلطات المحلية والمتظاهرين إلى التعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات وإعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانيء وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة ابناء الشعب العراقي".