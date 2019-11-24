جامعة القاهرة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته في العلاج الطبيعي الخميس المقبل

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية في العلاج الطبيعي بعنوان (التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه)، وذلك يوم الخميس المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، ومشاركة عدد من العلماء والأساتذة والباحثين المصريين والعرب.

وقال الدكتور الخشت - في تصريح اليوم الأحد - "إن المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية يهدف إلى زيادة التوعية المجتمعية عن دور العلاج الطبيعي في حالات الإعاقة المختلفة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الخبراء والاستشاريين الدوليين في مجال العلاج الطبيعي، والاطلاع على آخر المستجدات في مجال التأهيل التي تخدم المجتمع المصري والدولي".

وأضاف أن الجامعة وفق استراتيجيتها للتحول لجامعة من الجيل الثالث، تحرص على دعم وتطوير المنظومة البحثية بكليات ومعاهد الجامعة، والتحسين المستمر لبيئة البحث العلمي، وتشجيع العلماء والباحثين، وتعزيز الدعم المادي واللوجيستي للبحث العلمي، وتطوير المعامل البحثية، وتوجيه الأقسام العلمية نحو التركيز على الأبحاث ذات الطابع المعاصر لتلبي احتياجات المجتمع.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي "إن أهم محاور المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية تتمثل في دور العلاج الطبيعي في التعامل مع إصابات العمل والحوادث المختلفة، ودوره في التوعية عن الأوضاع الحياتية الصحيحة أثناء العمل، ورفع المستوى الثقافي والمجتمعي عن العلاج الطبيعي ودوره في تحسين الأداء، والإرشادات التوعوية للوقاية من العجز".