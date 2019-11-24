منتخب النسائية يخوض أولى تدريباته في معسكره المغلق

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خاض المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه الأول خلال معسكره المغلق الذي انطلق السبت ضمن الاستعداد لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.

وركز حسين عبداللطيف المدير الفني للفريق خلاله علي النواحي التكتيكية وتلقين اللاعبات بعض الجمل الخططية والتحركات التكتيكية الهجومية كمل شمل المران علي فقرة للتصويب علي المرمي.

شارك في المران الثنائي ليلي يوسف المحترفة بالدوري الامريكي ضمن صفوف فريق جون هوبكنز ونادية رمضان المحترفة ضمن صفوف فريق شيكاغو اف سي الامريكي

شهد المران حضور علاء عبدالعال المدير الفني لنادي بتروجيت لمؤازة حسين عبداللطيف في مهمته وقام بتحيته علي المجهود المبذول الواضح علي مستوي اللاعبات.

من ناحية اخري تجري سحر عبدالحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية اتصالاتها من اجل اقامة مباراة ودية بناء على طلب عبد اللطيف بخوض لقاء ودي مع احد الدول الافريقية وتعتبر غانا هي الاقرب لمواجهة منتخبنا الوطني

من جانبها اكدت ليلى خالد يوسف لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة والمحترفة في صفوف فريق جامعة ''جون هوبكينز'' بالدوري الامريكي علي سعادتها بتواجدها ضمن صفوف منتخب مصر.

وقالت ليلي '' فضلت اللعب لمنتخب بلادي عن اللعب للمنتخب الامريكي لاني افتخر بانني مصرية واشعر بالانتماء لهذا البلد العظيم''

وقالت انها تزور مصر بصفة.مستمرة كما تريد العيش في مصر ومعظم لاعبات منتخب مصر من اصدقائها وتشعر معهن أنها بين عائلتها

وتلعب ليلي يوسف في خط الوسط والجناح وهي من مواليد 2000 وجاءت البداية مع كرة القدم في سن 12 عاما وسبق لها الانضمام لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة عبد اللطيف امام.