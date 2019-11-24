رئيسا روسيا والصين: نحرص على تعزيز التعاون مع لبنان بما يحقق مصلحة الشعوب

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج حرصهما على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع لبنان، بما يحقق مصالح شعوب البلدان الثلاثة، مشددين على دعمهما للبنان وشعبه.

جاء ذلك في رسالتي تهنئة بعث بها الرئيسان الروسي والصيني إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان.

وقال الرئيس الروسي: "إن العلاقات الدبلوماسية الروسية – اللبنانية، التي احتفلنا هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين على إنشائها، لطالما ارتدت طابع الصداقة البناءة.. وإنني لمقتنع بأن جهودنا المشتركة ستواصل تطوير تعاوننا الثنائي في مختلف الميادين لما فيه خير شعبينا. واغتنم المناسبة لأجدد دعم روسيا المتواصل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

من جهته قال الرئيس الصيني: "إن الصين ولبنان بلدان صديقان منذ القدم، والصين تواصل دوما دعم جهود لبنان في صيانة سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية قدما".

وأضاف: "إنني أعلق بالغ الأهمية على تطوير العلاقات الصينية - اللبنانية، ومستعد للعمل معكم من أجل دفع علاقات التعاون بين الصين ولبنان إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بالصورة المثلى".