متحف فلورنسا يستعيد مجموعة نحتية «أصدقاء فلورنسا» لـ«مايكل أنجلو»

يسعى متحف فلورنسا للفنون لاستعادة مجموعة نحتية "أصدقاء فلورنسا" للمبدع الإيطالي، مايكل أنجلو، وذلك في إطار الجهود المشتركة مع أوبرا "دي سانتا ماريا ديل فيوري" الخيرية .

وعمل مايكل أنجلو على المجموعة النحتية من عام 1547 إلى عام 1555، وقام بتدمير أجزاء من النحت وتركها غير منتهية بدافع الإحباط من تقدمه وجودة الرخام.

وعلى مدار القرون، جمع العمل الأتربة وخضع لتدخلات تم فيها إدخال قضبان حديدية لإصلاح الكسور، كما تقول باولا روزا - التي ستقود عملية الترميم - إن جمعية بلدية "فلورنسا" تقوم بتمويل مشروع الحفظ، الذي يستمر حتى أوائل الصيف من العام المقبل.