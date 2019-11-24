روسيا: انقطاع الانترنت تسبب في وقف إصدار تأشيرات للإيرانيين مؤخرًا

أعلن الملحق الإعلامي في السفارة الروسية بطهران، أندريه جانينكو، اليوم الأحد، أن انقطاع الإنترنت في إيران أعاق بشكل فعال اتصال السفارة الروسية مع موسكو، وقطع أيضا إمكانية إصدار تأشيرات للإيرانيين.

وقال الملحق الإعلامي في حديث لوكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الاحد: "هناك نقطتان رئيسيتان. أولا، تم حظر الاتصال بالمركز فعليا، ولم نتمكن من إرسال أي شيء عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، ولم نتمكن من تلقي أي شيء".

وتابع: "النقطة الثانية والأهم من ذلك، بما في ذلك بالنسبة للإيرانيين أنفسهم، هي أن إمكانية إصدار التأشيرات قد توقفت بسبب عدم وجود إمكانية لتبادل المعلومات مع المركز".

وأشار جانينكو إلى أنه كان من المستحيل التحقق من أي شيء أو طلبه، ولم تتمكن الغالبية العظمى من الإيرانيين من ملء النموذج الإلكتروني على الموقع.

وأضاف أنه قد تم تشغيل الإنترنت في البعثة الدبلوماسية الروسية في الفترة من 20 إلى 21 من نوفمبر الجاري، أي بعد أيام قليلة من تقييد الوصول إلى الشبكة.

وأضاف جانينكو أنه "قد تم تخصيص قناة لنا بعد أن أرسلنا إلى وزارة الخارجية (الإيرانية) المذكرة ذات الصلة، ولم تعط لنا أي تفضيلات، فقد قاموا بتشغيل بعض السفارات قبلنا، وكل شيء تم تشغيله حسب الطلب"، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وكانت خدمة الإنترنت قد قطعت في إيران على خلفية احتجاجات متواصلة على خلفية رفع أسعار المحروقات في البلاد.