الحوثيون يقصفون مقر إقامة فريق الحكومة اليمنية باللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة

أعلن فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عن تعرض مقر إقامته، اليوم الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن رئيس الفريق الحكومي في اللجنة اللواء محمد عيضة قوله - في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "إن ميليشيات الحوثي قصفت بالصواريخ الباليستية والطائرات مقر إقامة الفريق، مشيرا إلى أن الفريق كان بالمقر الحكومي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل".

وكانت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد اعترضت، في وقت سابق، 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة (المخا) الساحلية.