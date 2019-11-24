انخفاض سعر عملة بيتكوين المشفرة وتراجع إثريوم ولايتكوين وريبل

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و21 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة ريبل سجلت تراجعا بنسبة 3.4 بالمئة ليصل سعرها إلى 22 سنت.

وسجلت عملة إثريوم المشفرة تراجعا بنسبة 4.1% إلى 145 دولار.

وانخفضت كذلك قيمة عملة لايتكوين بنسبة 5.3% لتصل إلى 45 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 6.2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ستة آلاف و919 دولار وسبعة الآف و350 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 64% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.